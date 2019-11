Gladbach-Roma, il programma della vigilia: mercoledì alle 19 parla Fonseca. Rifinitura a Trigoria

Dopo il Napoli la Roma tornerà a giocare in Europa League. In programma giovedì prossimo alle 21 la sfida con il Gladbach, valida per la quarta giornata della fase a gironi. La formazione giallorossa, mercoledì alla vigilia del match, svolgerà la seduta di rifinitura alle 11 a Trigoria, prima di partire per la Germania dove al Borussia Park, Fonseca parlerà in conferenza stampa (19.00) accompagnato da un giocatore. Alle 16.00, invece, sarà la volta di Marco Rose con un giocatore del Borussia a incontrare i giornalisti, prima di sostenere l’allenamento di rifinitura alle 17.30.