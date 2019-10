Gladbach, controlli soft ai tifosi: nel settore ospiti spuntano i fumogeni

Pochi secondi all’inizio di Roma-Borussia Moenchengladbach e dal settore ospiti subito una colonna di fumo. I tifosi tedeschi infatti, accorsi in massa allo Stadio Olimpico per il match di questa sera, hanno acceso numerosi fumogeni fino rendere la zona antistante poco visibile e irrespirabile, replicando il tutto all’incirca al quarto d’ora del primo tempo. Fumogeni sfuggiti a quei controlli che di norma costringono il pubblico romano a lunghe code e file interminabili. I titolari del Borussia si sono poi avvicinati ai loro tifosi per salutarli prima del fischio iniziale. Tra le autorità della Capitale c’è stata nei giorni scorsi grande attenzione verso il popolo dei Fholen, visto che già nel 2013, sempre a Roma, ci furono dei tafferugli in occasione del match di Europa League contro la Lazio. Episodi di tensione replicati anche a Firenze, durante i sedicesimi di Europa League nel febbraio 2017.