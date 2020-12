Giuseppe Falcao applaude Zaniolo: “Ventuno anni, ma già più maturo di altri…”

Nicolò Zaniolo sarà presto papà. Il calciatore della Roma ha confermato pubblicamente la gravidanza dell’ex fidanzata Sara: “Le ho detto che non me la sentivo, ma rispetto la sua scelta di proseguire e mi assumerò le mie responsabilità da padre”. Una risposta e un atteggiamento che è piaciuto a Giuseppe Falcao, figlio dell’ex centrocampista giallorosso. “Ventuno anni, ma già più maturo di altri…”, ha scritto sulla sua pagina Facebook a proposito della presa di responsabilità da parte di Zaniolo. Giuseppe Falcao è stato al centro di una storia burrascosa per via del mancato riconoscimento da parte del padre, Paulo Roberto. Solo nel 2002, infatti, e dopo una lunga battaglia legale, la Cassazione ha emesso la sentenza con cui ha decretato che Giuseppe – all’epoca 18enne – è figlio dell’ex calciatore brasiliano.

Fino a quel momento il ragazzo aveva assunto il cognome della madre, Flavia Frontoni, che nel 1981 ha dato il figlio del ‘Divino’ Falcao, allora 28enne – con cui è stata insieme alcuni anni. “Mio padre non mi ha mai voluto incontrare, non mi ha nemmeno mai risposto. Fino a quando ho avuto due anni mamma e papà si frequentavano ancora, poi lui è diventato irraggiungibile. Non voleva fare neanche il test del dna”, ha raccontato Giuseppe alcuni mesi fa. Il 27 febbraio 2002, giorno della sentenza della Cassazione, Flavia Frontoni – che pochi anni dopo ha poi denunciato lo stesso ex compagno per essersi sottrato “del tutto agli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale” – commentava così la sua ‘vittoria‘: “Non ho mai capito il suo atteggiamento e la sua reazione, forse era giovane, aveva paura di accollarsi responsabilità più grandi di lui. Ci ha fatto del male, perseverando in tutti questi anni. L’ho inseguito, non ho mai mollato la presa”.