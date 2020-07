Conte ricorda il cucchiaio degli europei all’Olanda: “Do you remember Totti?”

“Do you remember Totti?”. Così Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha ricordato ai colleghi olandesi a Bruxelles lo storico cucchiaio di Francesco Totti, mimando il gesto tecnico del campione nello storico Italia–Olanda 2000. Al termine del Consiglio europeo straordinario, poi, si è ritornati in conferenza stampa sul passaggio. Riguardo gli impegni politici poi, Conte ha definito l’accordo sul Recovery Fund e sul bilancio UE 2021-2027 (per arrivato per far fronte alle difficoltà economiche scaturite dal coronavirus) come “il miglior risultato possibile”: all’Italia dovrebbero entrare, tra sovvenzioni a fondo perduto e prestiti da rimborsare, 208,8 miliardi di euro, riporta “Il Corriere della Sera”.