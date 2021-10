Giuntoli: “Affrontiamo una grande Roma con umiltà”

Le parole del ds dei partenopei

Un inizio super, anche lei prima delle partite ha sensazioni positive? Sì ci sono sempre perché c'è la consapevolezza di aver fatto tutto. Veniamo convinti delle nostre forze ma anche con l'umiltà per affrontare una grande Roma.

C'è già il pensiero a gennaio di veder partire la spina dorsale della squadra? In questo momento non ci stiamo pensando, pensiamo di riportare a livello Mertens e Demme. Contiamo di avere una rosa all'altezza in cui possiamo sopperire l'assenza di alcuni giocatori.