Giuliano Kumbulla: “A casa siamo tesi, ma a Tirana tiferanno tutti Roma”

Continua poi il fratello di Marash sull'atmosfera che si respirerà allo stadio: "Ci sarà un clima infuocato, l'impianto ospiterà due tifoserie molto calde"

Che atmosfera si respira in famiglia? "C’è tensione in casa Kumbulla, ma è uno stress che fa bene (ride n.d.r.)".

Ci sono state tante polemiche intorno alla scelta di questo stadio. Che cosa ne pensa?"Dal mio punto di vista è un motivo di lustro e di prestigio per il paese intero. Per i tifosi della Roma non sarebbe bastato neanche uno stadio da 70000 posti. La Uefa ha voluto dare notorietà all’Albania e non mi sento di criticare la scelta".