Giuffrida: “Dovbyk voleva solo la Roma. Con l’Atletico è stata una battaglia sportiva”

Valerio Giuffrida, procuratore e proprietario dell'agenzia GG11 insieme al fratello Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb nelle quali si è soffermato sull'arrivo in giallorosso di Artem Dovbyk: "Questo sì che è stato un trasferimento complicato. Ne sa qualcosa mio fratello Gabriele che ha fatto le notti prima a Girona e poi negli uffici di Trigoria". Queste le prime parole di Giuffrida che ha poi proseguito: "Dovbyk lo hanno voluto diversi club di Premier e, com'è noto, l’Atletico Madrid con cui si è innescata una vera propria battaglia sportiva. La sua volontà è sempre stata quella di andare alla Roma perché sentiva con questa società un legame che gli veniva istintivo". L'agente ha poi concluso: "Anche il club giallorosso d’altra parte ha dovuto fare un grande sforzo economico, avendo individuato in Dovbyk l’attaccante ideale per questo campionato”.