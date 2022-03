Giuffredi (ex agente Veretout): “Rinnovo era vicino poi interrotte le trattative”

L'ex procuratore del centrocampista giallorosso ha parlato della loro separazione ma anche del mercato giallorosso: "Ho interrotto i rapporti con Veretout da diversi mesi. La Roma vuole fare una squadra fortissima"

Mario Giuffredi, ormai ex procuratore di Jordan Veretout, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it Tv. L'agente ha parlato del suo ex assistito, del suo rapporto con Mourinho ma anche del prossimo mercato giallorosso: "Ho interrotto i rapporti con Veretout da diversi mesi, fare delle considerazioni o dire qualcosa sulla situazione calcistica del ragazzo, non posso e non mi sento di commentare". Inizia così l'intervista di Giuffredi che annuncia dunque la sua separazione dal centrocampista francese per poi proseguire: "Ci tengo a precisare due cose per me molto importanti. Siccome ho sempre pensato che i calciatori rispecchiano i loro procuratori, preferisco fare chiarezza perché le sue vicende non mi appartengono e non voglio essere associato alle sue scelte. Ho sempre gestito i calciatori dandogli delle regole, chi sta con me deve essere impeccabile dal punto di vista comportamentale. Ai miei calciatori ho sempre dato delle regole, per chi non le rispetta vengono interrotti i rapporti. Abbiamo preso Veretout tre anni fa dalla Fiorentina in una stagione non esaltante, lo abbiamo portato alla Roma triplicando il suo ingaggio. Ha fatto due grandissimi campionati alla Roma, diventando fondamentale. È diventato un giocatore top in Europa nel suo ruolo, ha conquistato la nazionale francese. Stavamo parlando del rinnovo del contratto con grande collaborazione di Thiago Pinto e del club, la situazione che ho lasciato era vincente da parte del calciatore. Dal giorno in cui ho interrotto il rapporto non mi interesse più niente, finita lì. L’importante è chiarire che da diversi mesi lui non è più farina del mio sacco”.