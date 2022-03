Giuffredi (agente Di Lorenzo): “Spero possa rientrare contro la Roma”

Il terzino del Napoli ha lasciato in settimana il ritiro Azzurro a causa di un infortunio al ginocchio: "Questa mattina era al campo d’allenamento e ha iniziato le terapie, di fatto è già al lavoro"

Mario Giuffredi, agente di Veretout ma anche di Di Lorenzo, durante il suo intervento a Radio Marte, nel quale ha parlato del possibile interessamento del Napoli per il francese, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sull'infortunio del terzino azzurro che in settimana ha lasciato il ritiro della Nazionale: "Più che sensazione la mia è una speranza. Spero che possa rientrare con la Roma e saltare solo Atalanta e Fiorentina. Ma si capirà strada facendo. Questa mattina era al campo d’allenamento e ha iniziato le terapie, di fatto è già al lavoro". Il calciatore ha riportato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro senza interessamento dei legamenti per il quale è previsto circa un mese di stop. Il match tra Napoli e Roma è in programma a pasquetta, il 18 aprile, alle ore 19.