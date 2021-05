Giuffredi, ag. Veretout: “Sarebbe entusiasta di lavorare con Mourinho”

'Parleremo di futuro a fine stagione. Non so cosa pensa il portoghese di lui'

Mario Giuffredi torna a parlare di Veretout. Il noto agente, che gestisce gli interessi del centrocampista della Roma, ha rimandato alla fine della stagione qualunque discorso legato al futuro del francese nella Capitale. Queste le sue parole a 'Radio Punto Nuovo', durante il 'Punto Nuovo Show': "Il futuro di Veretout lo affronteremo a fine campionato, non conosco il pensiero di Mourinho su di lui. So per certo che Veretout sarebbe entusiasta di lavorare con lo Special One". Il procuratore gestisce anche gli interessi dell'esterno del Napoli Hysaj, che da tempo piace alla Roma e il cui contratto scadrà al termine della stagione. Questa la situazione dell'albanese: "Era molto criticato dagli addetti ai lavori, mentre ora è nuovamente incensato dalla piazza. Fiorentina? Non confermo queste voci".