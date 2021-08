Giudice Sportivo, un turno di squalifica per Zaniolo: salta la Salernitana

Squalificato per due giornate invece l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, con una ammenda di 5mila euro

Nella prima giornata di campionato sono stati molti i giocatori che hanno rimediato un cartellino rosso. Tra questi c'è Nicolò Zaniolo, che prende il doppio giallo alla ripresa di Roma-Fiorentina. Come fa sapere il Giudice Sportivo, il numero 22 salterà la partita con la Salernitana. Tra gli altri squalificati ci sono Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Miguel Veloso (Hellas Verona), Jerdy Schouten e Roberto Soriano (Bologna) e Stefan Strandberg (Salernitana). Squalificato per due giornate invece l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, con una ammenda di 5mila euro, "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco".