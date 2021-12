Giudice Sportivo: Zaniolo e Mancini salteranno la partita contro lo Spezia

Il comunicato di Mastrandrea esclude il 22 e il difensore ex Atalanta per un turno di campionato. Rientrano Abraham e Karsdorp

Sono 7 gli squalificati totali dell'ultimo turno di Serie A. Per la Roma, i squalificati per un turno dal Giudice Sportivo Mastrandrea, sono Mancini e Zaniolo, che da diffidati, sono stati ammoniti nella 15esima giornata contro l'Inter. I 2 giallorossi saltano dunque la partita contro lo Spezia in programma il 13 dicembre alle 20.45. Rientrano invece Abraham e Karsdorp, che a loro volta hanno saltato la gara contro i nerazzurri.