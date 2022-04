Giudice Sportivo, Zaniolo e Fuzato saltano l’Inter. Cristante in diffida

Un'assenza pesante in vista del big match di sabato. Il centrocampista si aggiunge a Abraham e Sergio Oliveira

Tramite il proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha pubblicato le decisioni del giudice sportivo. Zaniolo, in seguito all'ammonizione rimediata al Maradona per proteste, salterà la gara contro l'Inter per squalifica in quanto giunto al decimo giallo. Entra in diffida Cristante, alla sua nona ammonizione. Non sarà della partita di San Siro nemmeno Fuzato, espulso dalla contro il Napoli per "aver contestato reiteratamente una decisione arbitrale".