Ecco il verdetto del Giudice Sportivo al termine della prima giornata di ritorno di Serie A. Come riportato dal comunica della Lega Edin Dzeko ha ricevuto il terzo giallo della sua stagione e alla prossima ammonizione scatterà per lui la diffida. Situazione in cui invece sarà Jordan Veretout durante il derby, alla luce del quarto giallo rimediato contro il Genoa. Prima sanzione invece sia per Nikola Kalinic e sia per Pau Lopez.