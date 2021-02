Giudice Sportivo, Veretout entra in diffida. Altra ammonizione per Pellegrini

La Lega ha comunicato le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo in merito all’ultimo turno di Serie A appena trascorso. Con il giallo rimediato nella sfida contro l’Udinese anche Veretout si aggiunge al folto gruppo di giallorossi diffidati, al momento formato da Kumbulla, Villar, Ibanez, Cristante e Bruno Peres. Altro giallo per Lorenzo Pellegrini, che porta a quota sette il numero delle ammonizioni stagionali. Tra gli altri provvedimenti spicca la squalifica per l’esterno della Lazio Manuel Lazzari, fermato dal Giudice Sportivo a causa di un’espressione blasfema catturata dalle telecamere. Stessa situazione in cui è incappato il centrocampista giallorosso Bryan Cristante dopo la vittoria al Dall’Ara di Bologna.