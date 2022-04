Giudice Sportivo, una giornata per Pellegrini. Fazio e Bonazzoli saltano la Roma

Il capitano giallorosso salta il match contro i granata orfani dell'attaccante scuola Inter e dell'argentino

Tramite una nota ufficiale, il Giudice Sportivo ha comunicato tutte le sanzioni, le ammende e le eventuali squalifiche relative all'ultima giornata di campionato. In casa Roma l'unico squalificato per il match contro la Salernitana, in programma per domenica 10 alle ore 18, è Lorenzo Pellegrini. Il capitano dopo l'ammonizione per perdita di tempo rimediata a Marassi, tanto discussa in Italia e all'estero, salterà solo la partita contro i granata di Nicola. In casa Salernitana invece sono due gli indisponibili per il match contro la Roma: Fazio, espulso contro il Torino, e Bonazzoli, diffidato e ammonito nella sfida tutta granata. Da segnalare anche l'ottava sanzione per Ibanez e la quarta per Oliveira che entra così in diffida.