Giudice sportivo, una giornata di squalifica per Oliveira. Mancini va in diffida

Multa di 5000 euro alla Roma per un lancio di un bicchiere da parte dei tifosi giallorossi

Il giudice sportivo ha comunicato le decisioni prese dopo la 34esima giornata di Serie A. Squalificato per una giornata Sergio Oliveira che salterà il match dell'Olimpico contro il Bologna. Il centrocampista portoghese sarà a disposizione per la gara di Conference ma dovrebbe partire dalla panchina. Entra in diffida Mancini che al prossimo cartellino giallo verrà squalificato. Inoltre, 5000 euro di multa alla Roma per un lancio di un bicchiere semipieno nel settore sottostante occupato di tifosi interisti da parte dei sostenitori giallorossi.