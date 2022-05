Giudice Sportivo, una giornata di squalifica a Nuno Santos

Il preparatore era stato espulso contro il Bologna per le proteste troppo plateali

Al termine della trentacinquesima giornata di campionato, conclusasi ieri col pareggio tra Atalanta e Salernitana, sono state rese note con un comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A le decisioni del Giudice Sportivo. Per quanto riguarda la Roma, è stata comminata al preparatore dei portieri, Nuno Santos, una squalifica di una giornata in seguito all'espulsione rimediata al 52' per aver protestato troppo platealmente con l'arbitro. Il portoghese contestava al direttore di gara un mancato provvedimento nei confronti di Bonifazi colpevole di aver rifilato a Carles Perez un pestone a gioco fermo.