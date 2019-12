Gianluca Mancini non ci sarà contro la Spal. Il difensore era diffidato e nell’ultima partita contro l’Inter è stato ammonito: un giallo che non gli permetterà di esserci domenica alle 18 allo stadio Olimpico contro la squadra di Semplici. Non sarà in campo neanche Jasmin Kurtic, anche lui diffidato e ammonito nella gara persa dalla Spal in casa contro il Brescia con il gol di Mario Balotelli.