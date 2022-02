Giudice sportivo, un turno di squalifica per Zaniolo: salta il Sassuolo

Un turno di squalifica con ammenda per il 22 giallorosso che salterà dunque la prossima partita di campionato. Nona sanzione per Mancini e settima per Abraham. Due assenze anche per i neroverdi

Redazione

La Lega Serie A ha comunicato, tramite una nota ufficiale, i provvedimenti riguardanti la 24esima giornata di campionato presi dal Giudice Sportivo. Zaniolo è stato squalificato per un turno, oltre ad aver ricevuto un'ammenda di 5 mila euro, dopo l’espulsione rimediata nel finale di Roma-Genoa per "aver contestato con parole irrispettose una decisione del direttore di gara le eccessive proteste". Salterà dunque la partita di domenica contro il Sassuolo. Da registrare anche la nona sanzione per Mancini e la settima per Abraham. Squalificati per i neroverdi Raspadori e Scamacca, ammoniti entrambi nella sconfitta contro la Sampdoria.