Giudice Sportivo, un turno di squalifica per Pellegrini

Sampdoria-Napoli di ieri sera ha chiuso la 22^ giornata del campionato di Serie A e come sempre all’indomani dell’ultimo match il Giudice Sportivo rende note le proprie decisioni. Per la Roma confermata la giornata di squalifica a Lorenzo Pellegrini in seguito all’espulsione nella gara contro il Sassuolo. Salterà dunque la sfida di venerdì con il Bologna. Terza sanzione, invece, per Cristante dopo il giallo rimediato al Mapei Stadium. Alla prossima ammonizione scatterà al diffida.