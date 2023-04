Giudice Sportivo, un turno di squalifica per Matic

Multata di 3.000 euro alla Roma per il lancio di oggetti in campo da parte di alcuni tifosi

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in relazione alle partite giocate ieri ha squalificato per una giornata Nemanja Matic della Roma e Oluwafikayomi Tomori del Milan. I due erano in diffida e ieri hanno ricevuto un altro cartellino giallo durante Roma-Milan all'Olimpico. Multe di 3.000 euro a Lecce e Roma per il lancio di oggetti in campo da parte di alcuni loro tifosi.