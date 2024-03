Giudice Sportivo, un turno di squalifica per Kristensen. Beltran salta la Roma

Cristante è giunto alla settimana sanzione, mentre Angeliño e Svilar sono alla prima. Terracciano non ha ricevuto squalifiche per l'espressione blasfeme di Torino-Fiorentina

La Lega Serie A, tramite il proprio sito ha cominciato le decisioni ufficiali prese dal Giudice Sportivo in merito alla 27esima giornata di campionato. Rasmus Kristensen dovrà scontare un turno di squalifica, anche se contro la Fiorentina non avrebbe comunque potuto giocare visto il suo infortunio. Cristante ha ricevuto la settima sanzione, mentre è la prima per Angeliño e Svilar. Non è stato squalificato Terracciano che rischiava lo stop per essersi lasciato sfuggire delle espressioni blasfeme. La Fiorentina invece dovrà fare a meno, nella sfida contro la Roma, di Lucas Beltran arrivato, come Kristensen, alla quinta ammonizione.