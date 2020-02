Giudice Sportivo, tredicimila euro di ammenda per lancio di bengala. Diffida per Mancini

Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni disciplinari dopo l’ultimo turno di Serie A, giornata in cui la Roma è uscita sconfitta dal Gewiss Stadium con il risultato di 2 a 1. Ammenda di 13.000 euro per la società, a causa del lancio di un bengala dalla tifoseria giallorossa a quella bergamasca. Con l’ammonizione rimediata contro la sua ex squadra, Mancini entra in diffida mentre hanno rimediato il secondo giallo sia Mkhitaryan sia Fonseca. Prima sanzione disciplinare sia per Fazio sia per il nuovo arrivato Carles Perez.