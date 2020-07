Giudice Sportivo, terzo giallo per Pau Lopez. Multato Oriali

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative alle partite di Serie A disputate nell’ultimo turno. Rimangono in diffida sia Diawara sia Edin Dzeko oltre a Santon e Kluivert, mentre con il giallo rimediato contro i nerazzurri sale a quota tre il numero delle ammonizioni di Pau Lopez. Ammenda invece per Lele Oriali. Il dirigente dell’Inter infatti dovrà pagare una multa da 5 mila euro per atteggiamento irriguardoso durante un collaboratore delle Procura Federale durante l’intervallo, subito dopo il gol subito dalla squadra di Conte e dopo le proteste per il contatto di Kolarov su Lautaro Martinez.