Giudice Sportivo: terzo giallo per Mkhitaryan. Cinque i diffidati della Roma

Nessuna grana per la Roma, almeno dal punto di vista delle squalifiche. Il Giudice Sportivo, nell’ultimo comunicato, ha infatti solo “ufficializzato” la terza ammonizione stagionale per Henrikh Mkhitaryan, sanzionato nella gara contro la Sampdoria. Restano cinque i diffidati giallorossi: Dzeko, Veretout, Pellegrini, Kluivert e Santon. Zero squalificati anche per il Milan, prossimo avversario dei capitolini. Da segnalare invece i tre turni di squalifica per Skriniar: il difensore dell’Inter era stato espulso nei minuti di recupero della sfida con il Sassuolo “per aver rivolto al direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”.