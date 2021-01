Giudice Sportivo: terza ammonizione per Villar, primo giallo a Smalling

Il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni riguardo la 15esima giornata di campionato. Per la Roma, che ha vinto ieri la sfida casalinga contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, terza ammonizione per Gonzalo Villar, mentre Chris Smalling ha subìto il primo giallo stagionale. Secondo provvedimento invece per Bruno Peres, rimane in diffida Bryan Cristante, che dovrà stare attento eventualmente nella sfida con il Crotone visto che la giornata successiva arriverà all’Olimpico l’Inter di Antonio Conte.