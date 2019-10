Giudice sportivo, supplemento d’indagine per i cori razzisti contro Vieira. Kluivert salta il Milan

Al termine dell’ottava giornata del girone di andata di campionato, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative all’ultimo turno di Serie A. Dopo i cori razzisti contro Ronaldo Vieira durante Sampdoria-Roma da parte del settore ospiti occupato dai tifosi giallorossi, il Giudice Sportivo ha disposto “accertamenti supplementari a cura della Procura Federale“. Per quanto riguarda le sanzioni relative ai calciatori, Justin Kluivert salterà il prossimo match contro il Milan per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“. Primo giallo per Mancini e Perotti.