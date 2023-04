Giudice Sportivo, squalificato per una giornata Rapetti. Sesta sanzione per Mancini

Il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni in merito alla 30esima giornata di Serie A. Squalificato per una giornata il preparatore atletico della Roma Stefano Rapetti per aver contestato una decisione arbitrale al 40' del secondo tempo. Sesta sanzione per Gianluca Mancini che è stato ammonito al 67' in occasione del calcio di rigore per l'Udinese. L'unico diffidato per i giallorossi era Matic che sarà regolarmente in campo contro l'Atalanta lunedì 24 alle ore 20.45.