Il Giudice Sportivo Mastrandrea ha reso note le decisioni riguardanti l’ottava giornata di campionato. In vista Napoli-Roma gli azzurri non potranno contare su Bakayoko, espulso contro il Milan e squalificato dunque per una giornata. Nessuna sanzione per i giallorossi, che non avranno invece uomini squalificati.