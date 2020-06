Giudice Sportivo, squalifica per Pellegrini e Veretout: out contro l’Udinese

Arrivano le sanzioni del Giudice Sportivo ad un giorno dalla sconfitta della Roma contro il Milan. Attraverso un comunicato ufficiale diramato sul sito della Lega Serie A, vengono confermati provvedimenti scattati dopo le ammonizioni di Giacomelli nella gara di San Siro: Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout non ci saranno per la sfida all’Olimpico contro l’Udinese. A Fonseca il compito di riadattare il centrocampo e la trequarti giallorossa: ballottaggio Diawara–Villar per il ruolo al fianco di Cristante, mentre Javier Pastore sembra l’indiziato numero uno a prendere il posto del vice-capitano della Roma.