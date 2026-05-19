La Lega Serie A, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Da segnalare in casa Roma l'ufficialità della squalifica per una giornata a Wesley (cartellino rosso) per "avere, al 25° del secondo tempo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze". Al brasiliano, fresco di convocazione al Mondiale, è stata anche aggiunta un'ammenda di 10mila euro. La stessa identica sanzione è stata comminata anche a Nicolò Rovella, l'altro calciatore espulso nella vicenda. Multa anche per la Roma (2mila euro) per "avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco". Da segnalare inoltre la quarta sanzione per Stephan El Shaarawy e la nona per Hermoso (entrambi entrano in diffida).