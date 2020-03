Giudice Sportivo, squalifica e multa a Nuno Campos: insulti al Quarto Ufficiale in Cagliari-Roma

Il nervosismo registrato alla fine di Cagliari–Roma nella Sardegna Arena non è passato inosservato. Il Giudice Sportivo ha infatti sanzionato il vice allenatore Nuno Campos, squalificato per una giornata. Il secondo di Fonseca è stato sanzionato “per avere, al termine della gara, urlato ripetutamente al Quarto Ufficiale in maniera irriguardosa epiteti nella sua lingua madre, accompagnando il tutto con gesto delle braccia”. Nuno Campos dovrà, oltre a saltare la sfida contro la Sampdoria, pagare un’ammenda di 5000 euro. Infine Kluivert e Santon entreranno in diffida.