Fonseca perde per una gara Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma, come confermato dal Giudice Sportivo, è stato squalificato per un turno a seguito dell’ammonizione rimediata sabato scorso contro il Sassuolo. Cristante salterà la gara con il Bologna, in programma domenica 11 aprile alle ore 18. Entra invece in diffida Lorenzo Pellegrini, anche lui sanzionato dal direttore di gara Pairetto. Seconda sanzione, infine, per Diawara.