Giudice Sportivo, squalifica confermata per Ibanez

Il difensore salterà il Cagliari. Nelle fila dei rossoblù mancherà invece Nainggolan

Squalifica confermata per Roger Ibanez, espulso per la doppia ammonizione ricevuta nel giro di un minuto contro l'Atalanta. Il difensore brasiliano, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, sarà costretto a saltare la partita con il Cagliari, in programma domenica alle ore 18. Nelle fila dei rossoblù, invece, mancherà Radja Nainggolan, che con l'Udinese ha ricevuto la quinta ammonizione del suo campionato. Il belga era diffidato e quindi non parteciperà al match contro la sua ex squadra.