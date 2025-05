Giudice Sportivo, Hien salta la Roma. Due giornate di squalifica a Zaniolo

La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente le decisioni prese dal Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. In casa Roma da segnalare la settima sanzione per Niccolò Pisilli e la quarta per Mati Soulé, entrambi ammoniti contro la Fiorentina. Stangata invece per Nicolò Zaniolo, espulso al termine della sfida tra i giallorossi e la Fiorentina. Per lui due giornate di squalifica"per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre veniva allontanato da un compagno di squadra indirizzava all'Arbitro un epiteto gravemente offensivo". Zaniolo tornerà in campo dunque solo per l'ultima giornata contro l'Udinese. Ufficiale anche la squalifica di Isak Hien che dunque salterà la partita contro la Roma di lunedì prossimo.