Giudice Sportivo, secondo giallo per Kolarov. Primo per Antonucci e Cetin. Opoku squalificato

Al termine del nono turno del girone di andata, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative all’ultima giornata di Serie A. Seconda ammonizione per l’esterno della Roma Kolarov, mentre primo giallo sia per Antonucci sia per Cetin, che contro il Milan ha esordito ufficialmente con la maglia giallorossa. Confermato invece il turno di stop per il difensore dell’Udinese Opoku, che a causa della doppia ammonizione e la conseguente espulsione ricevuta nella sfida contro l’Atalanta, salterà la sfida con la Roma in programma mercoledì alle ore 21.