Nessuna squalifica per i giallorossi che contro il Napoli potranno contare anche sul rientrante Malen
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La Lega Serie A, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo relative all’ultima giornata di campionato. In casa Roma si segnalano soltanto le ammonizioni di Niccolò Pisilli e Matias Soulé, entrambi alla seconda sanzione disciplinare stagionale. Nessuna squalifica dunque per la formazione di Gasperini, che in vista della sfida contro il Napoli ritroverà anche Donyell Malen, di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica per l’espulsione rimediata contro il Como.
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