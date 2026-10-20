Nessuna squalifica per i giallorossi che contro il Napoli potranno contare anche sul rientrante Malen

Redazione
Screenshot 2026-10-19 220919

Gasp-Totti, il siparietto alla presentazione del libro è tutto da ridere. Poi la promessa

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

La Lega Serie A, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo relative all’ultima giornata di campionato. In casa Roma si segnalano soltanto le ammonizioni di Niccolò Pisilli e Matias Soulé, entrambi alla seconda sanzione disciplinare stagionale. Nessuna squalifica dunque per la formazione di Gasperini, che in vista della sfida contro il Napoli ritroverà anche Donyell Malen, di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica per l’espulsione rimediata contro il Como.

Pisilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti