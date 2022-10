Giudice sportivo, seconda sanzione per Mancini. Prima per Ibanez

Ieri sera è terminata la nona giornata di Serie A con la vittoria della Lazio contro la Fiorentina per 4-0. Oggi sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo per i cartellini e le sanzioni di club e calciatori. Seconda sanzione per Gianluca Mancini e prima per Roger Ibanez. Dopo il match dell’Olimpico, anche 2000 euro di ammenda per un dirigente del Lecce, Trinchera, per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto a un dirigente della società avversaria un epiteto ingiurioso.