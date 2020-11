Giudice Sportivo, seconda sanzione per Cristante e Veretout. Prima per Dzeko

Il Giudice Sportivo ha emesso le proprie decisioni a margine della 6° giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Roma, non ci sono squalifiche né membri della rosa che entrano in diffida; per Cristante e Veretout ratificata la seconda sanzione, prima invece per Edin Dzeko.

Proprio a causa del brutto intervento commesso ai danni dell’attaccante bosniaco durante la sfida tra i giallorossi e la Fiorentina è stato invece fermato per un turno il difensore viola Martinez Quarta: l’arbitro Orsato, sul terreno di gioco, aveva mostrato il rosso diretto all’argentino.