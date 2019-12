Giudice Sportivo, seconda sanzione per Cetin

Con la vittoria della Lazio di ieri sera si chiude la 16^ giornata della Serie A. Come sempre il giorno dopo esce il comunicato del Giudice Sportivo. Per la Roma arriva solo la seconda sanzione per Cetin in seguito al cartellino giallo rimediato contro la Spal. Nessun provvedimento per Murgia in seguito alla presunta espressione blasfema al 30′ del secondo tempo contro i giallorossi perché dopo l’acquisizione delle immagini non si evince con certezza il labiale del calciatore.