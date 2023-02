Roma, Giudice Sportivo: seconda sanzione per Bove e Zalewski

Il Giudice Sportivo ufficializza le decisioni prese durante il match contro l'Empoli. Durante la partita sono stati ammoniti Bove e Zalewski. Come si legge sul comunicato ufficiale della FIGC, si tratta per entrambi della seconda sanzione stagionale. Prima sanzione anche per il dirigente Valerio Cardini. La squadra di Mourinho ha portato a casa la vittoria per 2-0 grazie ai gol di Ibanez e Abraham. Nella prossima sfida di campionato, in programma sabato alle18.00, i giallorossi incontreranno il Lecce di Baroni allo Stadio Olimpico.