Giudice Sportivo, Roma multata per fumogeni in campo. Milinkovic salta il derby

Il club giallorosso riceve un'ammenda per lancio di materiale pirotecnico nel prato di gioco. Una sola giornata per il centrale del Verona, confermata la squalifica di Milinkovic-Savic

La Lega Serie A, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Roma punita con 3 mila euro di multa per "aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco alcuni fumogeni". In casa giallorossa da segnalare anche la terza sanzione per Cristante, oltre all'ufficialità della squalifica di Milinkovic-Savic che dunque salterà il derby. Una giornata anche per Dawidowicz per il brutto fallo ai danni di Zaniolo.