Giudice Sportivo: prima sanzione per Fazio. Tanti i diffidati nella Roma

Ufficializzate le decisioni del Giudice Sportivo a margine del posticipo del lunedì tra Juventus e Crotone. Per la Roma non ci sono novità significative, se non la prima sanzione per Federico Fazio: il difensore argentino, che ha esordito in Serie A in questa stagione con il Benevento domenica sera, è stato ammonito dal direttore di gara Pairetto.

Spicca il gran numero di diffidati tra le fila giallorosse: Bruno Peres, Villar e Veretout, oltre agli infortunati Ibanez, Kumbulla e Cristante. Se uno di questi giocatori dovesse essere ammonito contro il Milan salterebbe la gara di mercoledì 3 marzo con la Fiorentina.