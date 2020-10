La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, riguardo la quinta giornata del campionato. Nessuna squalifica per la Roma, ma prima sanzione per Cristante (proteste con l’arbitro) e Pedro (comportamento scorretto nei confronti di un avversario) ammoniti ieri. Nessuna squalifica per la Fiorentina, prossima avversaria dei giallorossi.