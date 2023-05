Giudice Sportivo, Pellegrini entra in diffida. Multa di 4 mila euro alla Roma

La sanzione per Lorenzo è stata anche aggravata con un'ammenda di 1500 euro in quanto capitano della squadra

La Lega Serie A tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di Serie A. Ammonizione con diffida e ammenda di 1500 euro per Lorenzo Pellegrini che contro l'Inter ha ricevuto la quarta ammonizione. Terza sanzione per Spinazzola e settima per Gianluca Mancini. Inoltre da segnalare un'ammenda di 4 mila euro alla società per aver "i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottiglie di plastica”. Da segnalare anche la squalifica di un turno e conseguente chiusura della curva dell'Atalanta a seguito dei cori razzisti rivolti a Dusan Vlahovic nel match contro la Juventus.