Giudice Sportivo, Pellegrini e Bentancur saltano Juventus-Roma

L’ultimo comunicato del Giudice Sportivo ha ufficializzato la giornata di squalifica per Lorenzo Pellegrini e Rodrigo Bentancur, che dunque salteranno la prossima sfida tra Juventus e Roma. I due centrocampisti non prenderanno parte all’appuntamento dell’Allianz Stadium, in programma sabato alle ore 18, a causa della quinta ammonizione del loro campionato. Il numero 7 giallorosso, in particolare, ha ricevuto il cartellino giallo per un fallo ai danni di Zaccagni nell’ultimo Roma-Verona. Nella stessa gara è arrivata la terza sanzione per Marash Kumbulla.