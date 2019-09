Giudice Sportivo, niente Atalanta per Mancini. Secondo giallo per Zaniolo, terzo per Florenzi

La Lega Serie A ha reso note le decisioni disciplinari relativi alla quarta giornata di campionato, in cui la Roma è scesa in campo al Dall’Ara contro il Bologna. Tre i giocatori coinvolti nel referto del Giudice Sportivo: Mancini a causa della doppia ammonizione e della conseguente espulsione salterà infatti il match contro la sua ex squadra, l’Atalanta. Ammonizioni anche per Zaniolo (seconda) e per il capitano Alessandro Florenzi (terza). Primo giallo invece sia per Dzeko sia per Veretout.