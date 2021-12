Giudice Sportivo, nessuna sanzione per la Roma

Le decisioni della giustizia sportiva

Terminata la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata, la Lega Serie A ha comunicato i provvedimenti presi dal Giudice Sportivo. Nessuna novità per la Roma che ieri ha terminato la partita senza sanzioni. Restano in diffida Cristante e Ibanez. Nessuna multa alla società per aver permesso l'introduzione nello stadio di materiali pirotecnici di vario genere da parte dei tifosi.