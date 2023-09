Giudice sportivo, multa di 5 mila euro alla Roma. Terza sanzione per Paredes

Terminata la sesta giornata di campionato, la Lega di Serie A ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo. La Roma è stata multata di 5 mila euro "per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante nei confronti della tifoseria di altra squadra". Nel corso della gara di ieri contro il Genoa, è arrivata la terza sanzione per Paredes. Seconda sanzione, invece, per Aouar a causa di comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Arriva la prima sanzione anche per Gianluca Mancini.